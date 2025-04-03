В Брянске расширят улицу Горького

На улице Горького в Брянске расширят проезжую часть до четырёх полос. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На оперативном совещании при главе Брянской городской администрации Александре Макарове обсудили ремонт улицы Горького в Советском районе. Перезахоронение останков Игната Фокина на Центральном кладбище позволит расширить проезжую часть до четырёх полос, а также сделать пять полос на пересечении с улицей Калинина.

«Расширение улицы будет сделано за счёт полосы земли с правой стороны при подъёме. В проект также заложено строительство подпорной стены длинной около 140 метров. Предполагается спил около десяти деревьев. Взамен мы предусмотрели компенсационное озеленение», — рассказал начальник городского управления ЖКХ Александр Афонин.

Реконструкция улицы обойдётся в почти 85 млн рублей.