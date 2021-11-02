В Брянске штрафуют безмасочников в общественном транспорте

За два дня полицейские составили 49 протоколов.

В Брянске проходят рейды, направленные на контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте.

В минувшие выходные полицейские выявили 49 нарушителей. В отношении нах составили административные протоколы по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения» Кодекса РФ «Об административных правонарушениях».

В общественных местах Брянска в выходные выявили девять нарушений масочного режима.