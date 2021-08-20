В Брянске служебная собака помогла найти спрятанные около детсада боеприпасы

В подвальном помещении нашли патроны, взрыватели и порох.

О том, что в заброшенном подвале на улице Калинина находятся взрывчатые предметы, в полицию сообщил житель Брянска.

Вскоре на улицу Калинина приехал кинолог с собакой Микки.

Собака обследовала все помещения и ближайшие постройки.

В подвале пес учуял искомый запах. В деревянном ящике, который там лежал, обнаружили 2084 патрона, 1486 пуль, 95 взрывателей, 86 корпусов от взрывателей, 41 детонатор мин времен Великой Отечественной войны, ствол от огнестрельного оружия, штык и порох.

Благодаря хорошей работе полицейских и внимательности брянца удалось избежать трагедии: рядом с местом происшествия находится детский сад и жилой дом.

Сотрудники полиции возбудили уголовные дела.

Обстоятельства произошедшего еще уточняются.