В Брянске снесли аварийную двухэтажку, расселенную три года назад

2026, 05 августа 12:53

Снос затянулся из-за судов с жильцами, отказывавшимися сниматься с регистрационного учета.

В Бежицком районе Брянска подрядчик приступил к сносу многоквартирного дома №46 по улице Коммунистической. Здание 1951 года постройки признали аварийным в 2016 году, а в 2023-м расселили все 26 квартир.

Сразу снести дом оказалось не так просто, ведь по договору жильцы должны были сняться с регистрационного учета в течение трех месяцев. Некоторые предпочли решать вопрос через суд, что заняло три года. Об этом рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.