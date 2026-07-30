Двор в Брянске отремонтировали после вмешательства прокуратуры

2026, 30 июля 09:07

Двор на улице Медведева в Брянске отремонтировали после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В прокуратура Бежицкого района города Брянска обратился инвалид 1 группы. Он пожаловался на разбитое асфальтовое покрытие во дворе многоквартирного дома на улице Медведева. Из-за разрушения дорожного полотна около торцевой части здания в дождь образуются большие лужи.

Прокуратура внесла директору управляющей организации представление. После этого повреждённый участок отремонтировали.