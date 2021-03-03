В Брянске сотрудники ГИБДД улучшили настроение женщин-водителей

В областном центре прошла акция «Цветы для автоледи».

В Брянске в преддверии 8 Марта состоялась традиционная акция Госавтоинспекции «Цветы для автоледи».

Как сообщили в городском ОГИБДД, 3 марта в районе площади Партизан офицеры полиции вместе с представителями военно-патриотического движения Юной армии поздравляли автомобилисток, вручая им цветы и буклеты о последствиях нетрезвого вождения.

«Цель праздничной акции –повышение положительного эмоционального состояния водителей, которое, безусловно, влияет на безопасность дорожного движения», – сообщает ГИБДД.

Всего автоинспекторы поздравили несколько десятков женщин-водителей. Для некоторых из них это оказалась первая встреча с дорожными полицейскими.