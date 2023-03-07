Брянские инспекторы поздравили автомобилисток с 8 Марта
Инспекторы в областном центре поздравили с Международным женским днём женщин-водителей. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.
В центре Брянска прошла ежегодная акция «Цветы для автоледи». С Международным женским днем традиционно поздравляли брянские автоинспекторы и сотрудники радиостанций.
Правоохранители останавливали женщин-водителей и с теплыми пожеланиями дарили цветы. Также не забывали инспекторы напоминать и о соблюдении Правил дорожного движения. А сотрудники радиостанций вручали автолюбительницам подарки.
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