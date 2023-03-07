Брянские инспекторы поздравили автомобилисток с 8 Марта

Правоохранители останавливали женщин-водителей и с теплыми пожеланиями дарили цветы. Также не забывали инспекторы напоминать и о соблюдении Правил дорожного движения. А сотрудники радиостанций вручали автолюбительницам подарки.

В центре Брянска прошла ежегодная акция «Цветы для автоледи». С Международным женским днем традиционно поздравляли брянские автоинспекторы и сотрудники радиостанций.

Инспекторы в областном центре поздравили с Международным женским днём женщин-водителей. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Масштабная модернизация объектов энергообеспечения началась на двух станциях МЖД в Смоленской области В Смоленской области на станциях Смоленск-Сортировочный и Духовская Московской железной дороги начались масштабные работы по модернизации объектов энергообеспечения. Всего планируется заменить 446 опор и поддерживающих конструкций, а также провести ремонт контактной сети. Это позволит повысить надежность и безопасность перевозок. Так, на станции Смоленск-Сортировочный специалисты приступили к обустройству фундаментов и установке металлических опор, параллельно выполняется капитальный

Тема урока Какие изменения ждут систему образования региона? Открытие новых «Точек роста», капремонт школ и изменения в школьном расписании… Об этом и многом другом шла речь в ходе прямого эфира, посвящённого приоритетным направлениям деятельности региональной системы образования в 2023 году. Прямой эфир на прошлой неделе провёл Центр управления регионом совместно с администрацией Смоленской области. На вопросы ответила