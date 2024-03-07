Праздничный концерт к 8 Марта прошёл в Брянске

Праздничный концерт к 8 Марта «Вам, любимые!» прошёл в ДК Брянска. О мероприятии рассказали в пресс-службе регионального парламента.

накануне Международного женского дня во Дворце культуры Брянского машиностроительного завода прошёл праздничный концерт «Вам, любимые!».

Представительниц прекрасной половины со всего региона встречали кадеты. Они вручали всем цветы и памятные подарки.

В холле ДК работали выставки «Вдвоем» и Брянского отделения Союза художников России «Благословите женщину», а также экспозиция мастеров декоративно-прикладного искусства.

«Наши женщины — украшение Брянского края. За успехами нашего региона — их таланты и профессионализм. Сегодня уже нет таких областей, где бы женщины не отстояли свои позиции наравне с мужчинами. Невозможно представить русскую культуру, науку, образование, спорт без ярких женских имен. И даже первая женщина-космонавт в мире — великая русская женщина Валентина Владимировна Терешкова», – сказал губернатор региона Александр Богомаз.