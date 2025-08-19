В Брянске управляющая компания оказалась миражом: жильцы ищут того, кого не существует

Жители аварийного дома на Набережной попали в настоящий бюрократический капкан. Их управляющая компания с громким названием «Управляющая организация высокие стандарты качества – Брянск», возможно, существует исключительно в документах чиновников.

История началась после журналистского расследования сайта «АиФ – Брянск». Выяснилось: УК из Клинцов, которую городская администрация назначила временным управляющим в июле, работает по принципу «есть на бумаге – значит, есть в реальности». Только вот в реальности от неё остались лишь записи в реестрах.

Компания-невидимка: как это работает

У загадочной организации нет ни действующих телефонов, ни офиса, ни официального сайта. Даже в соцсетях следов не найти. Лицензию на управление многоквартирными домами получила в апреле в Смоленской области, а уже через три месяца «осчастливила» брянских жильцов своими услугами.

Теперь прокуратура Брянской области взялась за дело всерьёз. «Проверим всю представленную информацию», – заверила старший помощник прокурора области Ирина Лачко.

Газовая проблема и выход из тупика

Пока надзорные органы ищут неуловимых управляющих, жильцам грозит отключение газа. Причина банальна: нет договора на техническое обслуживание газового оборудования (ВДГО), который должна была подписать УК-призрак.

Но выход есть. Прокурор Дмитрий Халаев объяснил: собственники могут напрямую договориться с «Газпром газораспределение Брянск». Для этого нужно провести общее собрание, выбрать председателя и подписать протокол. Никого переводить на самоуправление не придётся – ответственность за аварийный дом всё равно останется на временной УК.

Штрафы есть, а толку нет

За бездействие компании-фантома грозят серьёзные санкции: от 300 до 350 тысяч рублей по статье 14.1.3 КоАП РФ. Лишить лицензии тоже можно, но только после повторного нарушения в течение года. И решение принимает суд.

Парадокс в том, что в Брянской области с такими «воздушными» УК ещё не сталкивались. «Подобной практики у нас нет», – призналась врио начальника Госжилинспекции области Оксана Калинина.

Новые вопросы к чиновникам

Теперь надзорным органам предстоит выяснить ещё один нюанс: а включили ли вообще эту УК в реестр временных управляющих организаций? Если нет, то решение о назначении городские власти приняли с нарушением закона.

Получается, жители аварийной двухэтажки стали заложниками системы, где компании могут управлять домами, даже не существуя физически. Остаётся надеяться, что прокурорская проверка расставит все точки над «i» и найдёт виновных в этой бюрократической комедии.