Брянский губернатор принял участие в заседание комиссии Госсовета

2025, 11 декабря 13:39

Брянский губернатор принял участие в заседание комиссии Госсовета по подготовке кадров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Накануне в Москве прошло заседание комиссии Государственного Совета по направлению «Кадры» по подготовке Госсовета. Речь шла о подготовке кадров для экономики Российской Федерации.

В заседании приняли участие замруководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин, заместители Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, Министр просвещения РФ Сергей Кравцов; Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, Председатель Правления ПАО Сбербанк России Герман Греф, председатель комиссии Госсовета «Кадры» и губернатор Калужской области Владислав Шапша, представители федеральных органов власти, госкорпораций, бизнес-объединений и главы регионов. Брянскую область представлял губернатор Александр Богомаз.

На заседании обсудили ключевые вопросы подготовки кадров, лучшие практики и новые подходы. Комиссии Госсовета предстоит собрать все предложения по решению проблемы кадрового дефицита. Материалы войдут в проект перечня поручений Президента России к предстоящему заседанию Госсовета.