Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
События

Брянский губернатор принял участие в заседание комиссии Госсовета

2025, 11 декабря 13:39
Брянский губернатор принял участие в заседание комиссии Госсовета
Источник фото

Брянский губернатор принял участие в заседание комиссии Госсовета по подготовке кадров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

Накануне в Москве прошло заседание комиссии Государственного Совета по направлению «Кадры» по подготовке Госсовета. Речь шла о подготовке кадров для экономики Российской Федерации. 

В заседании приняли участие замруководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин, заместители Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, Министр просвещения РФ Сергей Кравцов; Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, Председатель Правления ПАО Сбербанк России Герман Греф, председатель комиссии Госсовета «Кадры» и губернатор Калужской области Владислав Шапша, представители федеральных органов власти, госкорпораций, бизнес-объединений и главы регионов. Брянскую область представлял губернатор Александр Богомаз.

На заседании обсудили ключевые вопросы подготовки кадров, лучшие практики и новые подходы. Комиссии Госсовета предстоит собрать все предложения по решению проблемы кадрового дефицита. Материалы войдут в проект перечня поручений Президента России к предстоящему заседанию Госсовета.

Метки:

Читайте также

Мужчина пострадал при столкновении «ВАЗа» с «МАЗом» на брянской трассе
11 декабря 12:00
Мужчина пострадал при столкновении «ВАЗа» с «МАЗом» на брянской трассе
Брянские чиновники заплатят покусанному бездомной собакой ребёнку
11 декабря 11:40
Брянские чиновники заплатят покусанному бездомной собакой ребёнку
118 беспилотников атаковали Брянщину минувшей ночью
11 декабря 11:28
118 беспилотников атаковали Брянщину минувшей ночью

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13581) брянск (6686) ДТП (2626) ГИБДД (2147) прокуратура (1983) уголовное дело (1928) суд (1774) Александр Богомаз (1723) авария (1612) мчс (1430) коронавирус (1272) умвд (985)