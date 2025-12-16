Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
73-летний мужчина пропал в посёлке Красная Гора

2025, 16 декабря 10:30
73-летний мужчина пропал в посёлке Красная Гора
73-летнего мужчину из посёлке Красная Гора ищут полицейские в волонтёры. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт». 

 

В Брянской области пропал житель посёлка Красная Гора Николай Васильевич Воробьёв. 73-летний мужчина ушёл из дома 13 декабря 2025 года. Обратно пенсионер не вернулся и на связь с близкими не вышел. Он нуждается в помощи медиков. 

Приметы пропавшего: рост 165 см, плотного телосложения, седые волосы и голубые глаза. Мужчина был одет в тёмно-синюю кофту, рубашку в крупную синюю клетку, тёмно-синие штаны и чёрные галоши. 

Сведения о пропавшем можно сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.

 

