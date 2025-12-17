Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Суды

Жительница Брянска получила условное наказание за перевод денег запрещённой организации

2025, 17 декабря 16:31
Жительница Брянска получила условное наказание за перевод денег запрещённой в России организации. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Володарский районный суд города Брянска рассмотрел уголовное дело о переводе денег организации, признанной нежелательной в России. На скамье подсудимых оказалась 54-летняя жительница областного центра. 

В феврале прошлого года женщина, разделяя идеологию признанной нежелательной в России иностранной организации, перевела со своей банковской карты деньги на счет её участника. Средства были предназначены для финансирования функционирования этой организации в России, в том числе тиражирования религиозной литературы и проведения мероприятий.Преступление пресекли оперативники регионального управления ФСБ.

Суд приговорил виновную к условному лишению свободы. Решение не вступило в законную силу.

