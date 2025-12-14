Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
ДТП

Водитель пострадал в ДТП на трассе в Карачевском районе накануне

2025, 14 декабря 16:20
Водитель пострадал в ДТП на трассе в Карачевском районе накануне
Водитель иномарки пострадал, наехав на рассыпанную кукурузу на трассе в Карачевском районе накануне. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

 

Вечером 13 декабря на 62-м км автомобильной дороги федерального значения «Орёл — Брянск — Смоленск — граница с Республикой Беларусь» в Карачевском районе произошла авария.

38-летний мужчина потерял управление автомобилем Chevrolet Lanos, наехав на рассыпанное на проезжей части зерно кукурузы. Оно выпало из отсоеденившегося и опрокинувшегося от грузового «КАМАЗа» прицепа.

Водитель легковушки получил травмы. Госпитализация ему не потребовалась.

 

