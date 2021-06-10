В Брянске усилят контроль за ношением масок
Нарушителям грозят крупные штрафы.
В Брянской городской администрации заявили об усилении контроля за соблюдением масочного режима. В частности, увеличится частота рейдов в общественном транспорте.
10 июня чиновники и сотрудники ГИБДД обследовали автобусы и маршрутные такси в Брянске и области. В общей сложности комиссия проверила 15 единиц общественного транспорта.
В мэрии напомнили: нарушителям масочного режима грозит штраф в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей.
За минувшие сутки коронавирусом заразились 84 жителя Брянской области.
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