В Брянске в ночь на среду перекроют движение через перекресток Ульянова и Комосомольской

Ограничение проезда вводится на время обустройства ливневой канализации.

В ночь на среду, 27 января, в Бежицком районе Брянска будет перекрыто движение через перекресток улиц Ульянова и Комсомольской.

Как сообщает мэрия Брянска, ограничения вводится для обустройства в этом месте ливневой канализации.

Работы начнутся сегодня в 22:00 и завершатся в 6:00 завтра.

Водителям предлагается маршрут объезда по улице Ухтомского.