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В Брянске весной откроется выставка Красного Креста

2021, 14 января 16:45 Общество
В Брянске весной откроется выставка Красного Креста
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Желающие смогут ознакомиться с экпозицией в музее техникума машиностроения и радиоэлектроники.

В четверг председатель брянского отделения «Красного Креста» Алексей Воробьев передал музею Бряснкого техникума машиностроения и радиоэлектроники первые экспонаты будущей выставки «Красного Креста», которая должна открыться на базе музея весной.

Материалы повествут об истории Российкого отделения «Красного Креста».

Директор музея, преподаватель истории Елена Сидорова устроила для Воробьева экскурсию по музею и обсудила с ним перспективы дальнейшего сотрудничества.

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