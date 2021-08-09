В Брянске мужчина украл из магазина 25 упаковок зубной пасты

Причиненный ущерб оценили в 3,5 тысячи рублей.

В полицию с просьбой найти вора обратился директор крупного магазина самообслуживания в Советском районе. На камере видеонаблюдения видно, как неизвестный мужчина вынес из магазина 25 упаковок зубной пасты в спортивной сумке. Ущерб оценили в 3,5 тысяч рублей.

Вором оказался ранее судимый 29-летний житель Брянска. Оказалось, что это девятый эпизод в его «криминальной истории».

В отношении брянца возбудили уголовное дело. Теперь мужчина может сесть в тюрьму на два года.