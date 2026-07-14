В Брянске возобновляет работу автобусный маршрут №4а

2026, 14 июля 11:34

В Брянске возобновляет работу автобусный маршрут №4а. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

С 15 июля в городе Брянске для удобства жителей запускается муниципальный автобусный маршрут №4а «Микрорайон №5 – Брянская городская поликлиника №4 – Юрфак БГУ». Это решение принято для обеспечения транспортной доступности к новому корпусу городской поликлиники №4 и второму корпусу Центра образования «Перспектива».

Автобус будет курсировать по будням с 07:00 до 20:20. Новый маршрут позволит жителям напрямую добираться до важных социальных объектов.

Схема движения:

Прямое направление: микрорайон №5 — ул. Романа Брянского — ул. Горбатова — ул. Костычева — ул. Крахмалёва — ул. Советская — ул. Николая Амосова — ул. Ильи Иванова — ул. Степная — юрфак БГУ.

Обратное направление: юрфак БГУ — ул. Степная — ул. Ильи Иванова — ул. Николая Амосова — ул. Советская — ул. Крахмалёва — ул. Авиационная — ул. Романа Брянского — микрорайон №5.

Расписание:

— время отправления от остановки «Микрорайон №5»: 7:00, 7:30, 8:05, 8:30, 9:05, 10:00, 10:35, 11:05, 11:40, 12:15, 13:15, 13:40, 14:15, 14:45, 15:20, 16:40, 17:05, 17:55, 18:15, 18:55, 19:55.

— время отправления от остановки «Юрфак БГУ»: 7:00, 7:35, 8:00, 8:35, 9:05, 9:40, 10:30, 11:05, 11:40, 12:10, 12:45, 13:45, 14:10, 14:45, 15:25, 15:55, 17:20, 17:40, 18:25, 18:45, 19:25.

Кроме того, добраться до этих же соцучреждений можно на автобусе №22а «Набережная — 10-й Микрорайон». Также в районе нового корпуса поликлиники продолжают обслуживать пассажиров межмуниципальный маршрут №150, а также городские автобусы №48а и маршрутное такси №34.