Более 410 квадратных метров асфальта восстановили в Брянске накануне

2026, 08 июля 15:37

Более 410 квадратных метров асфальта восстановили в Брянске накануне. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Накануне сотрудники дорожного управления города Брянска продолжали восстанавливать проезжую часть. На улице Красной Гвардии в Володарском районе уложили горячий асфальт на площади более 152 квадратных метров. Тем же методом ямы ликвидировали на улицах Белобережской, Богдана Хмельницкого и переулке Пилотов. Установка «Белта» во вторник ремонтировала проезжую часть на улице Ново-Советской, в переулке Пилотов и в проезде по улице Романа Брянского.

Всего 7 июля рабочие восстановили более 410 квадратных метров асфальта в Брянске.