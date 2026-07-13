Мужчина и ребёнок пострадали в ДТП в Брянске в воскресенье

2026, 13 июля 16:41

Мужчина и ребёнок пострадали в ДТП с нетрезвым водителем в Брянске в минувшее воскресенье. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

Авария произошла вечером 12 июля на проспекте Московском в Брянске. 28-летний водитель не справился с управлением автомобиля AUDI A4 . Иномарка врезалась в движущийся впереди Volkswagen Polo. Затем AUDI отбросило на дорожные ограждения.

20-летний водитель и 11-летний пассажир Volkswagen получили ушибы. Госпитализация им не потребовалась.

Водитель AUDI A4 оказался пьян. Это подтвердило медицинское освидетельствование.

По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.