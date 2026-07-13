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ЖКХ

Свыше 60 000 квадратных метров травы за выходные скосили в Брянске

2026, 13 июля 14:12
Свыше 60 000 квадратных метров травы за выходные скосили в Брянске
Источник фото

Свыше 60 000 квадратных метров травы за выходные скосили в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

 

В минувшие выходные специалисты дорожного управления в городе Брянске косили траву. Бригады работали на обочинах и газонах улиц Сталелитейная, Нахимова, Шоссейная, Молодой Гвардии и Ново-Советской. Там они убрали более 50 000 квадратных метров травы. В Советском районе рабочие скосили растительность в сквере Рекункова и подравняли газоны на территории рощи «Больничный город» в Фокинском районе. 

Всего за выходные убрали более 60 000 квадратных метров лишней травы. А с весны специалисты выкосили почти 4 миллиона 500 тысяч квадратных метров растительности.

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