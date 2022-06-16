В Брянске вручили госнаграды участникам спецоперации на Украине

Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени наградили пятерых росгвардейцев.

Заместитель командующего Центральным округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-майор Вадим Драгомирецкий вручил государственные награды сотрудникам, отличившимся во время проведения специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, пятеро росгвардейцев награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Вручая награды, генерал-майор Вадим Драгомирецкий поблагодарил бойцов и офицеров за добросовестное выполнение служебного долга и проявленные мужество и героизм.

Ранее, за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции заместитель командира ОМОН полковник полиции Андрей Фроленков удостоен звания Героя Российской Федерации. Офицер командовал подразделением, которое захватило стратегически важный объект, не допустив человеческих жертв и необратимых последствий.