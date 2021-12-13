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В Брянске взбунтовались таксисты «Яндекса»

2021, 13 декабря 13:07 Общество
В Брянске взбунтовались таксисты «Яндекса»
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Водители провели третью забастовку.

В Брянске взбунтовались таксисты «Яндекса». Водители решили «нанести удар по прибылям» агрегатора.

Третья по счету протестная акция прошла у гипермаркета «Линия» в Советском районе утром 13 декабря. Водители протестовали с 7.00 до 9.00. Они заклеили номера машин и надели медицинские маски.

«20% – непосильная дань. 10% – наше требование», – потребовали водители «Яндекса».

Также они добиваются объективных тарифов, отмены наказания за отказ от дальних подач и получения открытой информации о заказах.

«У «Яндекса» есть связи и капитал. У нас есть сила солидарности. Только вместе мы можем нанести удар по прибылям «Яндекса», быть услышанными и заставить его делиться с нами тем, что принадлежит нам по праву», – сообщили в группе «Брянский таксист».

По окончании забастовки водители мирно разъехались.

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