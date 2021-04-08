В Брянске за 12,2 млн рублей ремонтируют сквер Фокина

В сквере у Дворца железнодорожников появится световой тоннель.

В Фокинском районе Брянска начался ремонт сквера имени Игната Фокина. Сквер благоустраивают в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Муниципальный контракт заключен ИП Постоев. Стоимость контракта составила 12,2 миллиона рублей, сообщает городская администрация.

В сквере отремонтируют памятник Игнату Фокину, сформируют новые газоны и приведут в порядок уже существующие, расширят пешеходную зону, заменят тротуарную плитку, скамейки и урны. В сквере появятся парковые фонари. В центре установят световой тоннель из шести арок.

Работы завершатся в июне этого года.

В этом году Фокинский район отметит юбилейную дату – 125-летие со дня образования.