В Брянске за 12,2 млн рублей ремонтируют сквер Фокина
В сквере у Дворца железнодорожников появится световой тоннель.
В Фокинском районе Брянска начался ремонт сквера имени Игната Фокина. Сквер благоустраивают в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».
Муниципальный контракт заключен ИП Постоев. Стоимость контракта составила 12,2 миллиона рублей, сообщает городская администрация.
В сквере отремонтируют памятник Игнату Фокину, сформируют новые газоны и приведут в порядок уже существующие, расширят пешеходную зону, заменят тротуарную плитку, скамейки и урны. В сквере появятся парковые фонари. В центре установят световой тоннель из шести арок.
Работы завершатся в июне этого года.
В этом году Фокинский район отметит юбилейную дату – 125-летие со дня образования.
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