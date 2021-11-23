В Брянске закрывают ярмарки выходного дня

Сезон уличной торговли овощами завершат в эту субботу.

В субботу, 27 ноября, в Брянске пройдут последние в этом сезоне овощные ярмарки выходного дня.

Торговля развернется на четырех площадках: у гипермаркета «Линия-1» в Советском районе, у ДК Медведева в Бежице, у гипермаркета «Линия-2» в Фокинском районе и у стадиона имени Брянских Партизан в Володарском районе.

Ярмарки работали в Брянске с 14 августа. За это время горожане приобрели более 855 тонн плодоовощной продукции.