В Брянске запретили парковку на двух улицах

Парковку машин ограничили на двух улицах Брянска на время мероприятия.

В пятницу, 23 сентября, до 15 часов ограничена парковка транспортных средств на стоянках около площади Воинской славы на территории ЦПКиО имени 1000-летия города Брянска, а также по улице Дуки в районе дома №60.

В этот период на Кургане Бессмертия пройдёт мероприятие, организованное Брянским региональным общественным движением военно-патриотических и поисковых организаций «Отечество». Развозить участников будут дополнительные рейсы автобусов и троллейбусов.