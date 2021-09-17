В областном центре начался отопительный сезон.

К вечеру 16 сентября в Брянске запустили 91 котельную. По данным мэрии, запущены 63 из 132 котельных ГУП «Брянсккоммунэнерго», 13 из 24 муниципальных котельных и 15 из 51 ведомственной котельной.

В отопительном сезоне подачу тепла в Брянске обеспечит 331 котельная. Из них 124 – крышные котельные.

Котельные запускают по графику в течение пяти дней с начала отопительного сезона. В первую очередь тепло приходит в социальные учреждения. В течение 14 дней с момента запуска котельных проводят пуско-наладочные работы внутридомовых систем отопления.

Отопительный сезон в Брянске начался 15 сентября.