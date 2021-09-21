В Брянске запустили большинство котельных

Однако тепло пока получили не все потребители.

В Брянске запустили 206 из 209 стационарных котельных. В том числе запущены все 132 котельные, принадлежащие ГУП «Брянсккомунэнерго».

Однако, сообщает мэрия, тепло пока пришло не ко всем горожанам, поскольку работники «Брянсккомунэнерго» устраняют ряд аварийных ситуаций. Так, из 178 школ и детских садов города тепло получили 167. Практически во всех случаях причина зажержки – прорывы на теплосетях.

Из 25 муниципальных котельных работают 24. Пока не запущена новая котельная по улице 2-й Почепской. Сейчас ее передают на баланс «Брянсккомунэнерго».

Из 52 ведомственных котельных запущены 50. Не зработает котельная, принадлежащая брянскому ДРСУч АО «Брянскавтодор», по адресу пр-т Станке Димитрова, 76. Собственник обещает запустить ее 21 сентября. Также не запущена котельная, принадлежащая ТЦ «Московский». Ее также запустят в ближайшее время.

Помимо стационарных котельных, в Брянске находятся 122 крышные котельные. Решение о дате их запуска принимают собственники жилья.

Отопительный сезон в Брянске начался 15 сентября.