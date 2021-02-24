В брянские соцучреждения поставляли опасные продукты

Возбуждено 12 уголовных дел.

В Брянской области сложилась критическая ситуация с поставками продуктов питания в бюджетные социальные учреждения.

Как сообщает региональная прокуратура, по итогам проверки, проведенной в 2020 году, выяснилось, что государственные и муниципальные заказчики не проводили экспертизы поставляемой продукции.

Несмотря на то что зачастую продукты были фальсифицированными, претензий недобросовестным поставщикам никто не предъявлял.

Всего в 2020 году прокуратура совместно с Россельхознадзором провела 86 проверок поставок пищевой продукции в социальные учреждения – в 48 случаях она не соответствовала требованиям к качеству.

Возбуждено 12 уголовных дел, 10 из них – по инициативе прокуратуры.