Брянский губернатор поручил включить отопление в соцобъектах

Губернатор Брянской области поручить начать отопительный сезон в образовательных и медицинских учреждениях. Об этом глава региона сообщили в своих соцсетях.

«В связи с низкими температурами в ночное время поручил подготовить с сегодняшнего дня к подаче тепла социальные объекты — школы, больницы и поликлиники, детские сады. Запуск котельных будет производиться по графику», — сказал Александр Богомаз.

Он также подчеркнул, что в социальных учреждениях должно быть тепло, чтобы не допустить роста сезонных заболеваний.