В брянских Чайковичах нет воды из-за аварии на водозаборе

В посёлке Чайковичи отключили воду из-за аварии на водозаборе. Об этом сообщили в мэрии.

Накануне в районе дома №80 по улице Литейной Бежицкого района Брянска прорвало водопровод диаметром 300 мм. От него воду получают жители поселка Чайковичи и несколько предприятий.

Сотрудники горводоканала Брянска устраняют аварию с ночи. На период работ водоснабжение посёлка приостановили. Завершить ремонт планируют до конца дня.