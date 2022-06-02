В брянских детских лагерях открылась первая смена

На питание одного ребенка из бюджета выделяют 74,3 рубля, родительская доля – 30 рублей в день.

В детских лагерях отдыха Брянска открылась первая летняя смена.

В этом году в Брянске работают 68 лагерей на базе школ и два – на базе спортивных учреждений. В общей сложности в дневных лагерях этим летом отдохнут почти 8 тысяч детей.

По результатам проверок с участием представителей Роспотребнадзора, МЧС и УМВД все пришкольные лагеря получили положительные заключения о соответствии санитарным правилам и требованиям безопасности.

Отдых детей в лагерях с дневным пребыванием организуют на условиях софинансирования расходов на питание со стороны бюджета и родителей. На питание одного ребенка в день бюджет выделяет 74,3 рубля, родительская доля составляет 30 рублей. В этом году на оплату расходов по организации питания детей в пришкольных лагерях бюджет направит 10,6 миллиона рублей.

В муниципальных загородных лагерях: «Искорка», «Орленок» и «Огонек» – отдохнут порядка 3,5 тысячи детей.