В брянских лесах высадили более 2 тысяч деревьев

В регионе проходит акция «Сохраним лес».

В Брянской области проходит акция «Сохраним лес». Как сообщает региональное правительство, на территории Краснорогского участкового лесничества в Выгоничском районе лесники высадили 200 саженцев ели и дуба, в Злынковском – 1920 сеянцев ели и сосны. В Карачевском районе, в мемориальном комплексе «Хацунь», в память о жертвах фашизма посадили 100 саженцев рябины.

В рамках акции «Сохраним лес» брянские леса восстанавливают не только лесники и арендаторы, но и школьники и волонтеры. Дети собирают желуди дуба и передают их сотрудникам лесничеств, которые, в свою очередь, используют их для посадки в местах вырубок.