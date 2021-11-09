В брянских лесах высадили более 2 тысяч деревьев
В регионе проходит акция «Сохраним лес».
В Брянской области проходит акция «Сохраним лес». Как сообщает региональное правительство, на территории Краснорогского участкового лесничества в Выгоничском районе лесники высадили 200 саженцев ели и дуба, в Злынковском – 1920 сеянцев ели и сосны. В Карачевском районе, в мемориальном комплексе «Хацунь», в память о жертвах фашизма посадили 100 саженцев рябины.
В рамках акции «Сохраним лес» брянские леса восстанавливают не только лесники и арендаторы, но и школьники и волонтеры. Дети собирают желуди дуба и передают их сотрудникам лесничеств, которые, в свою очередь, используют их для посадки в местах вырубок.
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