В брянской гимназии начали ремонт бассейна

В гимназии Брянска рабочие приступили к капитальному ремонту бассейна. Об этом сообщили в городской администрации.

В гимназии №6 в Советском районе Брянска стартовал капитальный ремонт бассейна и спортивного зала. Они расположены в отдельно стоящем здании.

Подрядчик ООО СК «Система» приступил к демонтажу старой плитки, проводки, окон, штукатурки и напольного покрытия спортивного зала. В отдельных помещениях рабочие начали штукатурить стены. Также специалисты занимаются монтажом электропроводки и окон в спортивном зале.

«Подрядчик проверенный — компания работала на разных строительных объектах, в том числе занималась ремонтом бассейна в одном из бежицких детских садов. Нам важно, чтобы был именно такой опыт работы. Потому что гидроизоляция чаши, установка системы водоподготовки и другие подобные мероприятия — это специфические моменты ремонта», — отметил директор гимназии №6 Александр Магон.

В здании отремонтируют кровлю, обновят входную группу, в том числе поставят пандус.

Контракт с подрядчиком рассчитан до конца лета. На ремонт потратят более 14 млн рублей.

«Безусловно, капитальный ремонт бассейна — долгожданное событие для всей гимназии. Более 10 лет он не работал. Обновлённый бассейн будут посещать, в первую очередь, учащиеся 1-4 классов, а это около 800 человек. Уверена, ремонт станет прекрасным подарком для гимназии к новому учебному году», — подчеркнула заместитель главы Брянской городской администрации Валентина Миронова