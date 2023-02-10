В брянской гимназии отремонтируют бассейн

В гимназии №6 спустя 10 лет отремонтируют бассейн. Об этом сообщили в городской администрации.

В этом году в гимназии №6 Брянска сделают долгожданный ремонт бассейна. Он располагается в отдельно стоящем здании. Там же находится и малый спортивный зал. Чаша и обслуживающее оборудование признаны непригодными к эксплуатации ещё в 2012 году. С тех пор занятия по плаванию в гимназии не проводят.

В здании заменят кровлю и окна, систему отопление и электропроводку. В спортзале обновят напольное покрытие. А в бассейне уложат новую плитку и установят оборудование.

На ремонт и техническое оснащение выделено около 24 млн рублей. Сейчас идут торги. Работы планируют начать в конце марта.

«Первые уроки в бассейне и спортзале мы планируем проводить в начале нового учебного года», — отметил директор гимназии №6 Александр Магон.