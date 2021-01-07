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В Брянской области 140 человек выздоровели от Covid-19 за сутки

2021, 07 января 13:04 Общество
В Брянской области 140 человек выздоровели от Covid-19 за сутки
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Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине опубликовал свежую статистику по новым случаям инфицирования, выздоровления и подтвержденных смертях от инфекции и вызванных ей осложенений.

За минувшие сутки в регионе подтвердились заражение коронавирусом у 198 человек и выздоровление – у 140. Новых подтвержденных смертей нет.

Всего в Брянской области зафиксировано 24 539 случая инфицирования, выздоровление – у 22 112 человек и 218 смертей от коронавируса и вызванных им осложнений.

В статистику смертности не попадают случаи, когда у пациента подтвердился коронавирус, но причина смерти была иной.

Вчера в Брянской области еще 199 человек заразились коронавирусом за сутки.

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