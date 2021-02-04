В Брянской области 167 человек заразились коронавирусом за сутки

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Брянской области опубликовал свежую сводку по новым заболевшим, выздоровевшим и умершим.

За минувшие сутки в регионе подтвердилось заражение у 167 человек и выздоровление – у 155. Новых смертей от инфекции и вызванных ей осложнений нет.

Всего в регионе подтвердилось 29 761 случай заражения Covid-19, 28 359 фактов выздоровления и 241 смерть.