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В Брянской области 17 августа ожидаются дожди

2021, 16 августа 17:00 Общество
В Брянской области 17 августа ожидаются дожди
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Местами осадки сопроводят грозы. 

Завтра, 17 августа, в Брянской области пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Об этом сообщили специалисты центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

Днем столбик термометра поднимется до 32 градусов тепла, ночью температура воздуха не будет ниже +14ºC.  

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