В Брянской области 17 августа ожидаются дожди

Местами осадки сопроводят грозы.

Завтра, 17 августа, в Брянской области пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Об этом сообщили специалисты центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Днем столбик термометра поднимется до 32 градусов тепла, ночью температура воздуха не будет ниже +14ºC.