Город32

В Брянской области 25 марта потеплеет до +9

2021, 24 марта 16:12 Общество
В Брянской области 25 марта потеплеет до +9
Источник фото

Осадков не ожидается.

25 марта в Брянской области ожидается переменная облачность, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от -9 ºC до -4 ºC, днем – от +4 ºC до +9 ºC.

Читайте также
Брянская прокуратура взяла на контроль дело об обгоревшем младенце
24 марта 14:00
Брянская прокуратура взяла на контроль дело об обгоревшем младенце
24-летняя девушка на «ВАЗе» перевернулась на брянской трассе
24 марта 13:27
24-летняя девушка на «ВАЗе» перевернулась на брянской трассе
Более 62 тысяч брянцев привились от коронавируса препаратом «Спутник V»
24 марта 12:32
Более 62 тысяч брянцев привились от коронавируса препаратом «Спутник V»
В Брянской области еще два человека погибли от коронавируса
24 марта 12:00
В Брянской области еще два человека погибли от коронавируса

Новости регионов

24.03.2021 15:21
Дополнительный поезд свяжет Смоленск и Архангельск в майские праздники
В период майских праздников в связи с увеличением спроса на поездки холдинг «РЖД» назначил дополнительный пассажирский поезд №204М/203Я Смоленск – Архангельск. На маршруте предусмотрены остановки на станциях Смоленской области – Ярцево, Сафоново, Издешково, Вязьма, Гагарин, а также в Можайске, Москве, Вологде, Ярославле.   Получить подробную информацию о графике движения поезда, стоимости билетов, а также оформить
24.03.2021 13:33
Не прервется связь поколений
В Верхнеднепровском открыли музей поискового отряда. На прошлой неделе в школе № 3 поселка Верхнеднепровского Дорогобужского района состоялось долгожданное событие –после ремонта открылся музей «Старая траншея» местного поискового отряда «Боец». В торжественном мероприятии приняли участие депутаты Смоленской областной Думы Игорь Гулицкий и Андрей Моргунов, сенатор Совета Федерации Нина Куликовских, представители власти, общественности и поисковики. «Старая
24.03.2021 13:31
«Плюс» к пенсии
В регионе разработан проект нового областного закона. В Смоленской области 850 ветеранов труда получат прибавку к пенсии. По инициативе депутатов фракции «Единая Россия» в Смоленской областной Думе разработан проект областного закона «О внесении изменения в статью 7 областного закона «О звании „Ветеран труда Смоленской области”». Суть проекта областного закона заключается в расширении количества получателей меры социальной
24.03.2021 13:10
Дорога к школе
Как благоустраивают областной центр? Микрорайон Соловьиная роща в Смоленске сейчас активно растёт, и среди его жителей немало семей с детьми. Поэтому вопрос: «Куда пойти учиться?» – для них очень актуален. В настоящее время дети из микрорайона посещают  школы №11, 35, 37, которые расположены в Киселёвке. Но уже в следующем году они могут пойти в образовательное
24.03.2021 13:07
Тепло вашему дому
Губернатор Алексей Островский провёл рабочую встречу с генеральным директором ПАО «Квадра» Семёном Сазоновым, в ходе которой стороны обсудили предстоящую модернизацию Смоленской ТЭЦ – самого крупного теплоисточника областного центра. Сумма инвестиций в этот проект составит около 6 млрд рублей. Речь также шла о перспективах дальнейшего развития теплоэнергетического комплекса региона. В ходе диалога Алексей Островский акцентировал внимание
24.03.2021 12:33
Соблюдая масочный режим
Смоленские депутаты помогли медикам. На прошлой неделе спикер регионального парламента Игорь Ляхов побывал в Смоленской областной клинической больнице с благой миссией – он передал средства индивидуальной защиты для медицинского персонала. Напомним, что на базе нескольких отделений учреждения продолжает функционировать ковидный госпиталь, где проходят лечение пациенты с коронавирусом.  Ранее, в конце 2020 года, Игорь Ляхов уже

Актуальные темы

Политика
Главу администрации Дятьковского района Валяева втянули в секс-скандал
Происшествия
Маршрутчик в пробке атаковал машину семьи с ребенком в Брянске
Общество
Двух водителей отправили в колонию за смертельное ДТП у Кургана в Брянске
Происшествия
В Стародубском районе столкнулись «КамАЗ» и тепловоз
Происшествия
Водитель «КамАЗа» тяжело ранен в ДТП с тепловозом под Стародубом

Новости партнёров

Федерального закона «О рекламе» относительно рекламы финансовых услуг.
Федерального закона «О рекламе» относительно рекламы финансовых услуг.

В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области часто поступают вопросы о разъяснении некоторых положений Федерального закона «О рекламе» относительно рекламы финансовых услуг.

До окончания приема работ на конкурс региональных СМИ «Ростелекома» осталась одна неделя: успейте подать заявку!
До окончания приема работ на конкурс региональных СМИ «Ростелекома» осталась одна неделя: успейте подать заявку!

Всего неделя осталась до окончания приема работ на конкурс «Вместе в цифровое будущее», который проводит «Ростелеком». От журналистов и блогеров Центрального федерального округа подано 400 работ — на сегодняшний день это самое большое количество среди всех федеральных округов. Юбилейным материалом стала статья «Код в доступе: не стань жертвой» журналиста газеты «Тверские ведомости» Ирины Тюриной.

Движение автотранспорта через переезд возле платформы Мальцевская в Брянске будет ограничено 23 марта на время ремонта
Движение автотранспорта через переезд возле платформы Мальцевская в Брянске будет ограничено 23 марта на время ремонта

23 марта на железнодорожном переезде, расположенном возле платформы Мальцевская в Брянске пройдет ремонт.

Игорь Маковский посетил с рабочим визитом Тульскую область
Игорь Маковский посетил с рабочим визитом Тульскую область

В рамках поездки в регион генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» проинспектировал Ясногорский район электрических сетей.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Бегом через Байкал.
Бегом через Байкал.

Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.