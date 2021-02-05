В Брянской области 6 февраля похолодает до -18ºC

Температура воздуха ночью от -18ºC до -13ºC, днем от -14ºC до -9ºC.

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Состоялось первое заседание обновленного состава Общественного совета при линейном отделе МВД России на станции Смоленск В новый состав Общественного совета при ЛО МВД России на станции Смоленск вошли представители Смоленского отделения Московской железной дороги ОАО «РЖД», учреждения образования, средств массовой информации, общественные деятели и представители общественных организаций. Срок их полномочий составит 3 года. Открыл заседание начальник ЛО МВД России на станции Смоленск подполковник полиции Эдуард Герасимук, который поблагодарил собравшихся за

В Смоленске прошел чемпионат города по шорт-треку В соревнованиях в Ледовом дворце приняли участие около ста конькобежцев, сообщает пресс-служба администрации Смоленска. Среди мужчин победу одержал мастер спорта Олег Даниленков. У женщин первое место заняла кандидат в мастера спорта Анна Ануфриева. Среди юношей и девушек сильнейшими оказались кандидаты в мастера спорта Никита Сидоренков и Вероника Козырева.

Смолянин подозревается в сбыте крупной партии наркотиков Жителя Смоленска 1988 года рождения обвиняют в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. По версии следствия, обвиняемый через мессенджера получил информацию о местонахождении тайника с оптовой партией запрещённого вещества. Забрав закладку, он успел сделать несколько тайников с разовыми дозами наркотика на территории Промышленного района города Смоленска,

У жителя Смоленска украли телефон в кафе У жителя Смоленска украли его мобильный телефон, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. Мужчина рассказал полицейским, что обнаружил пропажу телефона стоимостью 13 тысяч рублей во время распития спиртных напитков с двумя своими знакомыми в одном из кафе города. Подозреваемым оказался житель Смоленска 1973 года рождения пояснил, что отдыхал в кафе в компании с потерпевшим.