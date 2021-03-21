В Брянской области 87 человек выздоровели от коронавируса за сутки

С начала пандемии в регионе 34 719 человек заразились COVID-19, выздоровели – 33 953, умерли – 279.

Как сообщает региональный оперативный штаб, за сутки выздоровели 87 человек. Новых смертей от инфекции не зарегистрировано.

На Смоленщине растет число отравленных детей 23 ребенка находятся под наблюдением врачей после отравления в школе №2 поселка Верхнеднепровский. Девять детей были госпитализированы. Главный внештатный специалист по детским инфекционным болезням Департамента Смоленской области по здравоохранению рассказала, что все дети находятся в удовлетворительном состоянии. Смоленские следователи, прокуратура и местные чиновники взяли ситуацию под контроль. Они выясняют, что послужило причиной массового отравления.

Замначальника смоленской таможни оставили под стражей Суд отклонил жалобу об изменении меры пресечения заместителю начальнику смоленской таможни. 9 марта заместителя таможни Смоленской области обвинили в получении взятки в размере 2 миллионов рублей. На следующий день подозреваемую заключили под стражу. 10 марта в Ленинский районный суд была подана апелляционная жалоба. Однако суд не удовлетворил жалобу. Подозреваемую оставили под стражей.

Мертвым нашли пропавшего в Смоленской области мужчину В Смоленской области нашли мертвым пропавшего мужчину. Об этом сообщили в официальном сообществе ПСО «Сальвадор». 63-летнего Михаила Григорьева нашли погибшим. Причины гибели не сообщаются. 20 марта стало известно, что мужчина пропал. Сообщилось, что с пятницы неизвестно местоположение мужчины.

На 5 дней в Смоленске ограничат движение транспорта Ограничение движения коснутся улицы Шевченко. Движение на улице Шевченко будет ограничено 5 дней с 22 марта. Ограничения будут действовать с восьми утра 22 марта до четырех часов дня 26 марта 2021 года. Ограничения связаны с проведением работ по врезке газопровода к отстраиваемым домам.

Неосторожное обращение с огнем привело к пожару в Сафонове Ночью 20 марта в Сафонове произошел пожар в одной из квартир четырехэтажного дома на улице Кирова, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Жители дома почувствовали запах дыма и вызвали пожарных. На место вызова отправились пожарные. Четырех человек эвакуировали из квартиры. Пожарные выяснили, что в одной из комнат загорелся матрас на кровати. Огнеборцы ликвидировали