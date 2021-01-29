В Брянской области ожидается туман и мокрый снег 29 января

ОАО «РЖД» перечислило в бюджет Смоленской области более 827 млн рублей в 2020 году ОАО «РЖД» является одним из крупнейших налогоплательщиков в бюджеты регионов России и уделяет большое внимание взаимодействию с субъектами РФ. В январе – декабре 2020 года сумма налоговых отчислений ОАО «РЖД» в бюджеты регионов России, расположенных в границах Московской железной дороги, составила около 16 млрд рублей, из них в бюджет Смоленской области – 827,8 млн рублей.

Жители деревни Мурыгино остались без крыши над головой после пожара Ночью 28 января в деревне Мурыгино Починковского района произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Житель деревни поставил на газовую плиту разогреваться корм для животных и ненадолго отвлекся. Корм воспламенился. Почувствовав запах дыма, мужчина сразу бросился на кухню и увидел, что стена за газовой плитой уже занялась огнем. По деревянному дому пламя

Огонь почти уничтожил иномарку в Смоленске Около трех часов ночи 28 января в Смоленске загорелась машина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Пожар произошел на улице Большой Советской в Смоленске. Жильцы увидели горящую припаркованную во дворе иномарку и вызвали пожарных. Уже через пять минут к месту происшествия примчалось пожарные и увидели, что горел Nissan March. Уже через пять минут

О войне в деталях В КВЦ имени Тенишевых открылась патриотическая выставка мастеров народных промыслове. Выставка «Великая Отечественная война в произведениях художников и мастеров народных художественных промыслов России» «задумана как инструмент для вовлечения в нравственно-патриотический, культурный и творческий диалог представителей поколений». В экспозиции — более тысячи художественных изделий, тематически связанных с Великой Отечественной войной. В год 75-летия Великой Победы экспозиция

Подарки для «маминого дома» Есть в Смоленской областной Думе добрая традиция — ежегодно представители регионального парламента навещают Дом для мамы, который находится на территории церкви Архангела Михаила — одного из древнейших храмов Смоленска, с тем, чтобы помочь социальному учреждению. И этот визит всегда приурочен к одному из любимейших и почитаемых российских праздников – старому Новому году. Так произошло и