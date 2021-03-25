В Брянской области потеплеет до +10ºC в пятницу
26 марта на территории Брянской области будет переменная облачность, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Синоптики прогнозируют преимущественно без осадков. Ночью на дорогах местами ожидается гололедица.
Ветер северный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью от -6ºC до -1ºC, днем от +5ºC до +10ºC.
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