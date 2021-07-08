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В Брянской области повысили иммунитет диких животных от бешенства

2021, 08 июля 15:40 Общество
В Брянской области повысили иммунитет диких животных от бешенства
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7 июля сотрудники департамента природных ресурсов и экологии провели иммунизацию путем раскладки брикетов-приманок, изготовленных из продуктов, съедобных для плотоядных.  

Вакцину распространили на территории лесов Брянщины. 

Препарат для животных безвреден, на длительный период у них формируется защита от вирусной инфекции.  

В прошлом месяце в регионе зарегистрировали два случая заражения животных бешенством. Ведутся работы по предотвращению развития инфекции в нашем регионе. 

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