В Брянской области пожары отрицательно влияют на урожайность

В текущем году зарегистрировали пять пожаров, которые возникли из-за сжигания стерни на полях.

С началом уборочной компании регистрируется большое количество возгораний сухой травы, стерни и пожнивных остатков на полях, что приводит к возникновению пожаров.

Огонь уничтожает сельскохозяйственные культуры и сельхозтехнику, что отрицательно влияет на урожайность.

В Стародубском районе в результате трех пожаров огнем уничтожено 9 гектар пшеницы. В Гордеевском, Клинцовском, Карачевском и Севском районах в огне уничтожено четыре единицы дорогостоящей сельскохозяйственной техники.

Инспекторы пожарного надзора, чтобы в дальнейшем избежать возникновения пожаров, проводят профилактическую работу на местах проведения уборочных работ и объектах производства.