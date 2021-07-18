В Брянской области прогнозируют жару и ливни с градом

Ветер северо-западный, ночью 2-7 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду, при грозе местами порывы будут достигать 15-17 метров в секунду.

19 июля в Брянской области прогнозируют неблагоприятные погодные условия. Как сообщает региональное ГУ МЧС, в понедельник в Брянске и области ожидается переменная облачность.

Несколько часов огнеборцы боролись с пожаром в деревне Тюхово 17 июля в седьмом часу вечера в деревне Тюхово Новодугинского района произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области. Житель одного из частных домов в деревне Тюхово Новодугинского района занимался делами, как вдруг услышал странные хлопки с соседнего участка, который принадлежит его отцу. Он побежал туда и увидел как из дома валит густой

В Смоленске из пожара спасли женщину Вечером 17 июля на улице Дзержинского в Смоленске произошел пожар, из которого спасли человека. О случившемся рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. Жительница одной из квартир пятиэтажного дома почувствовала едкий запах дыма. Поняв, что что-то не так, она заглянула к соседке. Войдя в комнату, женщина увидела, что пламенем охвачен телевизор и побежала

Билеты в вагоны с местами для сидения поездов №731/732, 735/736, 743/744 сообщением Москва-Смоленск можно приобрести по специальному тарифу Федеральная пассажирская компания (АО «ФПК» – дочернее общество ОАО «РЖД») предлагает пассажирам воспользоваться акцией при покупке билетов на поезда №731/732, 735/736, 743/744 сообщением Москва-Смоленск. Так, до 29 июля можно приобрести билеты в вагоны с местами для сидения 2 класса поездов №731/732, 735/736 сообщением Москва-Смоленск по специальному тарифу 650 руб. и поезда №743/744 по специальному тарифу

Движение автомобилей через переезд 14 км перегона Сафоново – Азотная в Смоленской области будет ограничено с 20 по 23 июля на время ремонта С 20 по 23 июля в связи с проведением ремонтных работ железнодорожного пути движение автотранспорта по железнодорожному переезду 14 км перегона Сафоново – Азотная, расположенного в районе поселка Струково Дорогобужского района, будет закрыто с 09:00 до 18:00. Объезд возможен по автодороге Сафоново – Дорогобуж – Ельня – Рославль, через деревню Новомихайловское. Московская железная дорога просит

Не разгоняться! Тишину летних безмятежных вечеров и ночей в Смоленске всё чаще нарушает рёв мотоциклов, Что мешает полноценному отдыху граждан, создавая проблемы особенно для пожилых людей и родителей с маленькими детьми. Жалобы на хулиганские выходки мотоциклистов всё чаще можно встретить в соцсетях. Смоляне поделились своим возмущением с губернатором Алексеем Островским. «На протяжении нескольких последних недель в мой