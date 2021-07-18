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В Брянской области прогнозируют жару и ливни с градом

2021, 18 июля 17:37 Общество
В Брянской области прогнозируют жару и ливни с градом
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19 июля в регионе прогнозируют ухудшение погоды.

19 июля в Брянской области прогнозируют неблагоприятные погодные условия. Как сообщает региональное ГУ МЧС, в понедельник в Брянске и области ожидается переменная облачность.

Ночью преимущественно без осадков, местами туман. Днем дождь, местами гроза, град, в отдельных районах ливни.

Ветер северо-западный, ночью 2-7 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду, при грозе местами порывы будут достигать 15-17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от +15 ºC до +20 ºC, днем – от +25 ºC до +30 ºC.

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