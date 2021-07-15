В Брянской области проведут соревнование для подразделений добровольной пожарной охраны

Состязание пройдет 16 июля в селе Кокино Выгоничского района. Оно проходит в рамках международной выставки-демонстрации «День брянского поля – 2021».

В Брянской области этот турнир проходит уже шестой раз, это стало традицией. Состязание направлено на развитие пожарного добровольчества в регионе.

В соревновании принимают участие 25 команд. Каждая из которых тщательно готовилась в течение года, ради почетного звания звание лучшей добровольной команды Брянской области и лучшего добровольного пожарного.

Мероприятие пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил.