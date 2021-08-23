В Брянской области проводят экстренную вакцинацию от COVID-19

Власти рассчитывают охватить первичной вакцинацией максимум жителей региона.

В Брянской области проводят экстренную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Как сообщает региональное правительство, ее цель – охватить первичной вакцинацией как можно больше населения.

Переболевших и непривитых первично прививают любой вакциной после осмотра фельдшера.

В правительстве также пояснили: повторно прививаться необходимо тем, кто привился более полугода назад, если обследование не выявило антител. В этом случае пациент должен предъявить результат ИФА-обследования для решения вопроса о повторной вакцинации.