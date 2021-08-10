В Брянской области снизилась преступность

О статистике правонарушений за январь-июнь 2021 года сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В Брянской области упал уровень преступности, об этом свидетельствуют данные статистики.

Уровень преступности в расчете на 100 тыс. населения сократился и составил более 720 преступлений.

Всего зарегистрировали 8735 правонарушений. Больше всего преступлений люди совершили в Рогнединском, Суражском и Клинцовском районах.

Сократилось количество убийств в регионе, все они раскрыты.

На 14,9% сократилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Всего ущерб от преступлений составил более 564 млн рублей. Общая раскрываемость преступлений составила 68,5%. Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений составляет 68,9%.