В Брянской области снизились темпы вакцинации

В то же время выросло число ревакцинированных.

На минувшей неделе в Брянской области зафиксировали снижение темпов вакцинации.

Как сообщил на заседании оперштаба директор областного департамента здравоохранения Сергей Галаганов, по сравнению с первыми нерабочими днями, когда ежедневно прививались около 3,5 тысячи человек, на сегодняшний день это 2,7–2,8 тысячи человек в сутки.

Одновременно в общем количестве брянцев, желающих сделать прививку от COVID-19, наблюдается рост числа идущих на ревакцинацию. Всего 40 935 жителей региона повторно привились от коронавирусной инфекции.