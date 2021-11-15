Город32

В Брянской области снизились темпы вакцинации

2021, 15 ноября 08:00 Общество
В Брянской области снизились темпы вакцинации
Источник фото

В то же время выросло число ревакцинированных.

На минувшей неделе в Брянской области зафиксировали снижение темпов вакцинации.

Как сообщил на заседании оперштаба директор областного департамента здравоохранения Сергей Галаганов, по сравнению с первыми нерабочими днями, когда ежедневно прививались около 3,5 тысячи человек, на сегодняшний день это 2,7–2,8 тысячи человек в сутки.

Одновременно в общем количестве брянцев, желающих сделать прививку от COVID-19, наблюдается рост числа идущих на ревакцинацию. Всего 40 935 жителей региона повторно привились от коронавирусной инфекции.

Читайте также
Губернатор заявил о безответственности брянцев по отношению к COVID-19
15 ноября 09:00
Губернатор заявил о безответственности брянцев по отношению к COVID-19
В Брянской области начинает действовать система QR-кодов
14 ноября 16:10
В Брянской области начинает действовать система QR-кодов
Трапезникова заявила о заметном снижении заболеваемости COVID-19 после локдауна
14 ноября 09:00
Трапезникова заявила о заметном снижении заболеваемости COVID-19 после локдауна
Более 120 фур скопились на брянской границе из-за украинской стороны
13 ноября 18:50
Более 120 фур скопились на брянской границе из-за украинской стороны

Новости регионов

Актуальные темы

Общество
Умер отец замгубернатора Брянской области Андрея Бардукова
Общество
Брянский губернатор рассказал об итогах локдауна и «некорректных» блогерах (ВИДЕО)
Общество
В Брянской области запретили курить кальяны
Происшествия
В Жуковском районе бомж проник в свою прежнюю квартиру и поживился икрой
Общество
Брянцам рассказали, куда с 15 ноября не пустят без QR-кода

Новости партнёров

О рекламе внутри подъездов многоквартирных домов посредством использования технических средств
О рекламе внутри подъездов многоквартирных домов посредством использования технических средств

Заместитель руководителя управления-начальник отдела Новикова Наталья Александровна 10.11.2021г провела семинар и брифинг о рекламе внутри подъездов многоквартирных домов посредством использования технических средств.

Кино с деталями: Wink, SYT и искусственный интеллект делают просмотр фильмов еще интереснее
Кино с деталями: Wink, SYT и искусственный интеллект делают просмотр фильмов еще интереснее

Видеосервис Wink и российская ИТ-медиакомпания «Эс Уай Ти» (бренд SYT — аббревиатура от английских слов Start Your Time) представляют совместный проект, который обогащает просмотр кино интересными деталями в интерактивном режиме. Прямо во время просмотра или паузы зрители могут получить максимум информации о фильме: от подробностей о местах съемок до ссылок на магазины с одеждой, которую носят герои.

В Брянской области железнодорожники завершили подготовку к работе в зимний период
В Брянской области железнодорожники завершили подготовку к работе в зимний период

В Брянской области завершилась подготовка пассажирской  инфраструктуры к эксплуатации зимой. Проводившиеся мероприятия были  направлены на обеспечение устойчивой работы железной дороги в период минусовых температур.

Энергетики Брянской области приняли участие в благотворительной акции «Стань донором – спаси жизнь!»
Энергетики Брянской области приняли участие в благотворительной акции «Стань донором – спаси жизнь!»

Работники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» и ООО «Брянскэлектро» (вошедшее в 2020 году в контур «Россети») приняли участие в благотворительной акции «Стань донором – спаси жизнь!».

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».